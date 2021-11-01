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Человек погиб в страшной аварии на севере Карелии

Человек погиб в страшной аварии на севере Карелии

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на территории Костомукши Сегодня в 10 утра на 212-м километре трассы, ведущей от «Колы» к границе с Финляндией, на территории Костомукшского городского округа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

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