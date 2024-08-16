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Курские новости

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Суджанцы рассказали, как покинули дома из-за вторжения ВСУ

Суджанцы рассказали, как покинули дома из-за вторжения ВСУ

Почти две недели назад началось вторжение ВСУ в Курскую область. За это время прошло многое: на курском приграничье идут ожесточённые бои, пленные вражеские солдаты рассказали о приказе убивать мирных жителей в случае неповиновения и фактах мародёрства, а ООН запросили доступ в наш регион для проверки информации о нарушении украинскими бойцами прав человека.

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