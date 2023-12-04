04.12.23==04.12.23==ТРИ ТЕМЫ, О КОТОРЫХ НЕ ГОВОРЯТ ВСЛУХ: ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ВЛАСТИ, И ЧТО ДУМАЮТ РУССКИЕ?

Расследования Царьграда – плод совместной работы группы аналитиков и экспертов. Мы вскрываем механизм работы олигархических корпораций, анатомию подготовки цветных революций, структуру преступных этнических группировок.
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