Рубль и другие валюты на 7 декабря 2023 года: прогноз курсов Евгения КомароваКурсы валют снова становятся объектом внимания на рынке, где доллар после долгого падения вновь приобретает уверенность.
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