Россияне назвали подходящее время для переезда от родителей

В среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 26 лет. Большинство, 41% из них, съезжает в съемную квартиру, говорится в результатах опроса компании «СберСтрахование», с которыми ознакомились «Известия» 26 марта.
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