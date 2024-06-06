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Смоленская Газета

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На энергоблоке №1 Смоленской АЭС стартовал плановый ремонт

На энергоблоке №1 Смоленской АЭС стартовал плановый ремонт

1 июня 2024 года энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт. В рамках ремонта будут выполнены работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реактора на технологических каналах по результатам их обследования.

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