На энергоблоке №1 Смоленской АЭС стартовал плановый ремонт

1 июня 2024 года энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт. В рамках ремонта будут выполнены работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реактора на технологических каналах по результатам их обследования.
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