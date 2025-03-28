Названа минимальная сумма для покупки самого необходимого на семью

Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы приобрести самое необходимое. Об этом свидетельствуют данные проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, с которыми ознакомилось РИА Новости.