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Петербург предупредили о серьезной непогоде: что ожидает горожан в один из самых холодных дней июля

Петербург предупредили о серьезной непогоде: что ожидает горожан в один из самых холодных дней июля

В Петербурге ожидается самый холодный и дождливый день июля.Сегодня городу Санкт-Петербургу предстоит столкнуться с самым холодным, ветреным и дождливым днем в июле, как сообщает главный синоптик Петербурга, Александр Колесов на личной странице в социальных сетях.

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