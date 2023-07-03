Петербург предупредили о серьезной непогоде: что ожидает горожан в один из самых холодных дней июля

В Петербурге ожидается самый холодный и дождливый день июля.Сегодня городу Санкт-Петербургу предстоит столкнуться с самым холодным, ветреным и дождливым днем в июле, как сообщает главный синоптик Петербурга, Александр Колесов на личной странице в социальных сетях.