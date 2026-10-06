❗️Глава Крыма анонсировал ежемесячные открытые в режиме трансляции заседания Совета министров Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о решении проводить ежемесячные рабочие заседания Совета министров региона.
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