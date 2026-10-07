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Новости Брянска

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В Брянской области снизилась заболеваемость ОРВИ, грипп не выявлен

В Брянской области снизилась заболеваемость ОРВИ, грипп не выявлен

Заболеваемость ОРВИ в Брянской области снизилась на 0,9%, но выросла среди детей до 2 лет и 3-6 лет. Грипп не выявлен, преобладают риновирусная и энтеровирусная инфекции.

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