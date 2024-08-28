Янтарный комбинат установил фонтан, имитирующий процесс добычи солнечного камня

Фото: Калининградский янтарный комбинат Янтарный комбинат Ростеха запустил новый фонтан. В его конструкции воссозданы зрелищные этапы добычи янтаря в Приморском карьере: формирование и размыв конуса голубой земли, в которой содержится балтийский самоцвет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии