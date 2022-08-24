В китайской Сычуани открылась первая «кризисная» база хранения угля

Первая в регионе база складирования угля была открыта в провинции Сычуань на юго-западе Китая с целью борьбы с нехваткой электроэнергии на фоне изнуряющего зноя, устоявшегося в регионе и пересыхания рек, сообщает 23 августа газета China Daily.