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В китайской Сычуани открылась первая «кризисная» база хранения угля

В китайской Сычуани открылась первая «кризисная» база хранения угля

Первая в регионе база складирования угля была открыта в провинции Сычуань на юго-западе Китая с целью борьбы с нехваткой электроэнергии на фоне изнуряющего зноя, устоявшегося в регионе и пересыхания рек, сообщает 23 августа газета China Daily.

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