Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по сообщению о происшествии с воспитанником детского сада в Иркутской области

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по сообщению о происшествии с воспитанником детского сада в Иркутской области

В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлен инцидент с участием малолетнего и воспитательницы во время прогулки на площадке в детском саду города Братска.

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