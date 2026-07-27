Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

За сутки 2 жительницы ДНР стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 1,5 млн рублей

47-летняя жительница Брянки обратилась в территориальный орган МВД России с заявлением о мошенничестве – в соцсетях женщина нашла рекламу якобы от водоканала, где говорилось о возможности дистанционной передачи показаний счетчика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии