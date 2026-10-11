Глава РПЛ — об игре «Краснодара» и «Зенита»: один из лучших матчей чемпионата

Президент РПЛ Александр Алаев оценил матч десятого тура между «Краснодаром» и «Зенитом». «Сама игра, антураж на стадионе, даже трэш‑ток — билеты и прочее — при подготовке к матчу подогревали интерес.
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