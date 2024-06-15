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Новости Липецка

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Липецкой области перепадет на развитие электротранспорта 1,4 млрд рублей

Липецкой области перепадет на развитие электротранспорта 1,4 млрд рублей

1,4 млрд рублей получит на развитие электротранспорта Липецкая область в 2024 году. Субсидии направляются на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования.

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