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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани отключения света произошли из-за двух компаний

В Рязани отключения света произошли из-за двух компаний

Так, 12 октября в 10:05 компания ООО «Бранд Тех Строй» повредила кабельную линию 10 кВ из-за чего без света осталась улица Связи (Соколовка) по следующим адресам: 10, 12, 12а, 18, 20, 22.

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