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"Тролль, упивайся самим собой!" Россиянки и их сказочные музеи в Скандинавии

"Тролль, упивайся самим собой!" Россиянки и их сказочные музеи в Скандинавии

В этом году сразу две бывшие жительницы Петрозаводска открыли музеи в разных скандинавских городах: Екатерина Трунова воплотила свою мечту о Музее троллей в норвежском Тромсё, а Александра Олсен открыла Музей фольклора в датском Стор Хеддингене.

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