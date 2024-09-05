Притворялся спящим: мужчина забрался в закрытый продуктовый магазин на Кубани

Притворялся спящим: мужчина забрался в закрытый продуктовый магазин на КубаниВ Кропоткине на Кубани ночью в закрытый продуктовый магазин пробрался 32-летний местный житель, а когда пришли сотрудники Росгвардии, он притворился спящим.
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