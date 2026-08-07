Женские страсти
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Женские страсти

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Быть или не быть: как оценить свои возможности в ситуации выбора

Быть или не быть: как оценить свои возможности в ситуации выбора

Жизнь преподносит нам всяческие возможности, а порой и ситуации, где нам приходится делать выбор. Только всегда ли это — судьбоносный ультиматум? Сохраняем голову на плечах и начинаем разбираться, как оставаться спокойными, если выбор предстоит непростой.

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