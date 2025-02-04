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Лавров раскрыл одну из реальных причин начала СВО

Лавров раскрыл одну из реальных причин начала СВО

Глава МИД назвал геополитическую экспансию США одной из причин начала спецоперацииВ этот день ровно 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция, в ходе которой лидеры США, СССР и Великобритании договорились искоренить нацизм и создать Организацию Объединённых Наций.

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