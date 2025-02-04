Лавров раскрыл одну из реальных причин начала СВО

Глава МИД назвал геополитическую экспансию США одной из причин начала спецоперацииВ этот день ровно 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция, в ходе которой лидеры США, СССР и Великобритании договорились искоренить нацизм и создать Организацию Объединённых Наций.
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