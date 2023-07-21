Хотите узнать, как приготовить аппетитные сырники, которые никого не оставят равнодушным? Попробуйте использовать этот рецепт, когда будете планировать следующий завтрак.

Чизкейки – вечная утренняя классика, хотя многие едят их не только на завтрак, но и на десерт. У каждого повара есть свой рецепт идеальных сырников, но один секретный ингредиент сделает это блюдо незабываемым.
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