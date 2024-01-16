Закройте окна и не гуляйте. Сколько дней в Барнауле сохранится режим "черного неба"?

В ближайшую неделю эксперт не рекомендует проветривать помещения утром и вечером, чтобы "не впустить" домой опасные вещества В крупнейших городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, объявили штормовое предупреждение из-за скопления вредных примесей первой степени опасности в воздухе.
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