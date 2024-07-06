Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Появились кадры захвата опорника ВСУ силами группировки войск «Юг»

Появились кадры захвата опорника ВСУ силами группировки войск «Юг»

Минобороны РФ опубликовало кадры захвата опорного пункта ВСУ на Донецком направлении. На видеозаписи видно, как российские военнослужащие «Южной» группировки войск наносят комплексное огневое поражение по цели.

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