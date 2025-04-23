Повышение и изменение графика начислений социальных выплат перед майскими праздниками – что ждет получателей Евгения КомароваГрафик социальных выплат изменят, а их самих повысят перед майскими праздниками.
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