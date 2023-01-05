«Буллс» прервали победную серию «Нетс» на отметке 12 матчей

«Бруклин» не смог продлить свою победную серию, уступив «Чикаго» (112:121) минувшей ночью. Удачный отрезок для команды прервался на отметке 12 матчей.
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