«Никто и никогда не любит так»: Алсу обратилась к своему новому бойфренду

Алсу недавно рассталась со своим супругом Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих общих детей. Звезда не говорила о том, что они расстались, однако Алсу регулярно выкладывает многозначительные посты по поводу своей жизни, счастья и любви.
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