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Экс-аналитик ЦРУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Экс-аналитик ЦРУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Украина в будущем потеряет выход к Черному морю, а также лишится значительной части населения страны из-за конфликта, предположил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

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