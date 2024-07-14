Экс-аналитик ЦРУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Украина в будущем потеряет выход к Черному морю, а также лишится значительной части населения страны из-за конфликта, предположил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
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