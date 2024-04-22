В Белоруссии существенно вырастут тарифы на ЖКУ

Министр ЖКХ республики рассказал, когда власти вновь поднимут тарифы на коммунальные услуги.Министр ЖКХ Белоруссии Геннадий Трубило напомнил о том, что ближайший срок повышения тарифов на ЖКУ – июнь 2024 года.
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