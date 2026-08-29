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Татар-информ

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В ГД предложили выделить профессию дальнобойщика в отдельную категорию

В ГД предложили выделить профессию дальнобойщика в отдельную категорию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предусмотреть отдельное наименование профессии для водителей, осуществляющих междугородние и международные грузовые перевозки на дальние расстояния.

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