В Калужской области днем сбили три беспилотника

Губернатор сообщил о сбитии днем 1 сентября трех беспилотников в Боровском, Жуковском и Ферзиковском округахГубернатор сообщил о сбитии днем 1 сентября трех беспилотников в Боровском, Жуковском и Ферзиковском округах.
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