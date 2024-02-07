Телеведущая Елена Николаева заявила, что муж убедил ее не скрывать беременность

Экс-супруг балерины Анастасии Волочковой убедил возлюбленную не скрывать беременность. Телеведущая Елена Николаева публично объявила, что ждет второго ребенка от бизнесмена Игоря Вдовина "У женщины в положении меняется взгляд.
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