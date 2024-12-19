Внедорожник снёс светофор в центре Рязани

На кадрах видно, как автомобиль в тёмное время суток снёс светофор. По данным канала, это привело к тому, что теперь на пересечении улиц Дзержинского и Первомайского проспекта не работают сразу три светофора.
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