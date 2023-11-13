"Ночные кошмары гарантированы": в США испугались русской сказки "Морозко"

Больше всего зрителей из-за границы шокировала внешность и голос Бабы-Яги.Любимый в России детский фильм-сказка "Морозко", снятый великим режиссёром Александром Роу, испугал жителей Соединённых Штатов Америки.
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