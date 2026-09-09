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Царьград

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Бензиновый вопрос: эксперты назвали сроки стабилизации

Бензиновый вопрос: эксперты назвали сроки стабилизации

В последние недели ситуация на топливном рынке России остается одной из самых обсуждаемых тем. Когда проблемы закончатся? Дефицит на заправках, рост цен и очереди вызывают беспокойство у автомобилистов по всей стране.

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