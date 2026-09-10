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Царьград

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КИФА создаст цифровой паспорт для предпринимателей России и Китая

КИФА создаст цифровой паспорт для предпринимателей России и Китая

На VII Российско-Китайском форуме в сентябре руководитель КИФА Сунь Тяньшу сообщил о создании цифрового паспорта для предпринимателей из России и Китая.

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