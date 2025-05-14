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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев за утверждение Гусева тренером «Динамо»: «Команда при нем ожила, добавила в агрессии. При Личке не хватало такой заряженности на победу»

Черданцев за утверждение Гусева тренером «Динамо»: «Команда при нем ожила, добавила в агрессии. При Личке не хватало такой заряженности на победу»

Гусев исполняет обязанности тренера бело-голубых с 1 мая после отставки Марцела Лички. — Как вы смотрите, если Гусев останется главным тренером «Динамо»? — Будет классно, если воспитанник «Динамо» наконец получит такой шанс.

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