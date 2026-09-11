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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сидней Гову не разрешает 17-летнему сыну ходить на матчи «Лиона» из-за расизма: «Некоторые бросают на меня косые взгляды, а многие – радуются встрече. Причина – в цвете кожи, возможно»

Бывший форвард « Лиона » Сидней Гову рассказал, что запрещает своему сыну посещать матчи клуба на стадионе из-за возможного расизма.

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