В Анталье пройдут переговоры между министром иностранных дел Турции и Рубио

Обсуждение с государственным секретарем США Марком Рубио в рамках неформального мероприятия, на котором собрались главы внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, планирует провести глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, 15 мая пишет РИА Новости.
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