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Царьград

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На стадионе «Петровский» прошёл турнир с 36 командами

На стадионе «Петровский» прошёл турнир с 36 командами

На стадионе «Петровский» 18 сентября в четвертый раз прошел любительский турнир «Кубок Лаврова и Семенова».

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