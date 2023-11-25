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Виталий Давыдов: «В КХЛ можно беспокоиться за любого тренера, но только не за Билялетдинова. У него огромный опыт, он все просчитывает, смотрит на ситуацию как стратег»

– Шесть поражений «Ак Барса» в последних семи матчах и только одна победа удивляют? – Ничего удивительного – такой сезон.

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