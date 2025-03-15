«Трампу интересны природные ресурсы России». Ангела Меркель дала интервью Berliner Zeitung о международной политике

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала большое интервью Berliner Zeitung. В нем она поделилась своим мнением об отношениях США и России, Путина и Трампа, охарактеризовала позицию Украины и Зеленского.
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