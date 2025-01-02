НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Амарал о введении потолка зарплат в «Спартаке»: «В России хорошо платят, но должна быть структура. Ключевой игрок не может получать так же, как игрок ротации»

«Когда дело касалось футбола, нам всегда приходилось отчитываться и запрашивать разрешение у генерального директора и, следовательно, у совета директоров, который давал окончательное одобрение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх