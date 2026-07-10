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Аргументы недели

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Мошенники вынудили петербуржцев отдать сотни евро и миллионы рублей

Мошенники вынудили петербуржцев отдать сотни евро и миллионы рублей

Сотрудники полиции задержали двух курьеров телефонных мошенников в разных районах Санкт-Петербурга. Общий ущерб от их действий превысил 5 миллионов рублей.

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