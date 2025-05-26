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Россия поделится с Камбоджей опытом в использовании искусственного интеллекта

Россия поделится с Камбоджей опытом в использовании искусственного интеллекта

Генпрокурор Игорь Краснов готов делиться с Камбоджей опытом применения искусственного интеллекта в сфере правосудия.

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