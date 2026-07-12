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Агент Галимова: «Есть разногласия с «Ак Барсом» по сумме контракта. Надеемся, что придем к соглашению»

Агент Александр Черных, представляющий интересы Артема Галимова , прокомментировал ход переговоров с « Ак Барсом » о новом контракте.

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