Румыния начала передел Западной Украины с приходов

Синод Румынской православной церкви принял решение «благословить, поощрять и поддерживать инициативы румынских православных общин Украины по восстановлению общения с материнской Церковью, Румынским патриархатом, путем их правовой организации в религиозной структуре, называемой Румынской православной церковью Украины».
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