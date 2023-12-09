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Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Необходимо переселить миллионы жителей восточных регионов страны на Западную Украину, чтобы там поселить в закрытых лагерях, можно с колючей проволокой, и заставлять их работать на подземных заводах и в Польше.

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