Пятеро детей и приёмная дочь: семьи советских кинозвёзд за кадром

Роли советских актёров помнят наизусть, а вот их семейную жизнь — вряд ли. Хотя цифры у всех разные: у Михаила Козакова было пятеро детей, у Сергея Бондарчука — четверо, ещё у пяти актёров этой подборки — по трое.