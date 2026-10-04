Пятеро детей и приёмная дочь: семьи советских кинозвёзд за кадром

Роли советских актёров помнят наизусть, а вот их семейную жизнь — вряд ли. Хотя цифры у всех разные: у Михаила Козакова было пятеро детей, у Сергея Бондарчука — четверо, ещё у пяти актёров этой подборки — по трое.
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