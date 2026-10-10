Гладко было на бумаге: у НАТО готов план быстрой победы над Россией, но в теории

Bloomberg сообщил о теоретическом плане НАТО победы над Россией НАТО Презентация документа «Теория победы» будет озвучена главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич 12 октября.
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